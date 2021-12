Napoli, nome nuovo per la difesa: piace Tuanzebe del Manchester United

In casa Napoli continua la caccia al difensore centrale. L’obiettivo di mercato con la massima priorità è infatti quello di sostituire Kostas Manolas, che ha deciso di tornare in Grecia, all’Olympiakos. Gli obiettivi sono molti e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando senza sosta per raggiungere l’obiettivo.

Tra i tanti nomi che si fanno in direzione Napoli, nelle ultime ore ne è spuntato un altro, almeno secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: si tratta di Axel Tuanzebe, difensore centrale dell’Aston Villa ma di proprietà del Manchester United.

Classe 1997, il 24enne inglese di origini congolesi non è affatto contento del minutaggio che il tecnico Gerrard gli sta concedendo in questa stagione. Le statistiche finora raccolte parlano di appena 9 presenze in Premier League e 2 in Carabao Cup.

Ed ecco allora che il trasferimento in quel di Napoli potrebbe essere ben visto dal calciatore. Il problema però è che per intavolare una trattativa andranno interrogate più parti: non solo il difensore stesso o l’Aston Villa in cui Tuanzebe attualmente milita, ma anche e soprattutto il Manchester United, club detentrice del suo cartellino.

Nei piani del Napoli comunque si punterà ad ottenere il giocatore in prestito fino a fine stagione, magari provando ad inserire nell’eventuale operazione un diritto di riscatto il cui valore dovrà essere concordato con i Red Devils.