Napoli, nome nuovo per la fascia: spunta Ben Davies dal Tottenham

Ciro Venerato, giornalista RAI sempre interessatissimo alle questioni riguardanti il calciomercato del Napoli, ha rilasciato nelle ultime ore alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole.

“Nome nuovo per la fascia sinistra azzurra: è il terzino gallese Ben Davies del Tottenham. Ottimi rapporti tra De Laurentiis e il nuovo direttore sportivo degli Spurs Fabio Paratici. Per ora si tratta solo di un gradimento, ma nelle prossime settimane potrebbero intensificarsi i rapporti. Resta solo un’alternativa al primo obiettivo, che è Emerson Palmieri“.

Una notizia molto interessante, che se confermata potrebbe fare felicissimi i tifosi azzurri. Il ruolo di terzino sinistro rimane infatti una grande necessità per il Napoli, che con Faouzi Ghoulam e Mario Rui non riesce a trovare un degno padrone della fascia difensiva.

Al momento in pole position rimane comunque Emerson Palmieri, esterno del Chelsea da sempre molto gradito alla dirigenza partenopea. In particolare il neotecnico del Napoli Luciano Spalletti ha già allenato il terzino italo brasiliano alla Roma e lo ritiene una pedina utilissima alla realizzazione del progetto tecnico.

Il terzino sinistro non è l’unico obiettivo di mercato del Napoli, che comunque non ha intenzione di investire molto nei prossimi mesi. Parallelamente alla ricerca per questo ruolo infatti, continua la ricerca del centrocampista da schierare davanti alla difesa, per rimpiazzare Bakayoko.