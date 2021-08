Napoli, nome nuovo per la mediana: piace Gonzalo Villar della Roma

In casa Napoli continua la ricerca disperata al centrocampista centrale. L’addio di Bakayoko e l’infortunio medio-grave di Diego Demme hanno spinto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a catapultarsi sul mercato alla ricerca di un mediano.

Ovviamente la situazione economica è quella che è, così il Napoli ha limitato la ricerca agli affari low cost, soprattutto in prestito secco o diritto di riscatto. Al momento, secondo quanto raccontato dai media, in pole position vi sarebbe Amrabat della Fiorentina.

Nelle ultime ore però in ottica Napoli sarebbe uscito un nome nuovo, un po’ a sorpresa. A lanciare la notizia ci ha pensato Valter De Maggio ai microfoni dell’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole: “Un piccolo riflettore lo accendiamo su Gonzalo Villar, è un nome mai uscito. Non stiamo dicendo che il Napoli lo sta trattando, ma il giocatore piace. E’ in uscita dalla Roma come Diawara“.

Classe ’98, il centrocampista spagnolo piace molto per la sua duttilità. Mediano nel centrocampo a due, mezzala a tre e trequartista, sono tutti ruoli che il giovane giallorosso può ricoprire ottimamente.

Inoltre Gonzalo Villar sembra in rotta di collisione, con la Roma ma soprattutto con i suoi tifosi, che spesso sono stati molto duri con lui. Ecco allora che il Napoli potrebbe approfittare della situazione e provare ad aggiudicarsi le prestazioni sportive di Villar in prestito, magari con un diritto di riscatto fissato tra uno/due anni.