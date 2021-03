Napoli, nome nuovo per l’attacco: piace Pablo Rodriguez del Lecce

Nelle ultime ore il portale CalcioNapoli24 ha lanciato un’esclusiva molto interessante riguardo al prossimo calciomercato del Napoli. La dirigenza azzurra avrebbe infatti messo nella lista degli obiettivi il giovane attaccante del Lecce, Pablo Rodriguez.

Classe 2001, il centravanti spagnolo ha collezionato fin qui con la maglia salentina 5 gol in 11 presenze. Un bottino di tutto rispetto, considerando la sua giovane età ed il ridotto minutaggio. Pablo Rodriguez ha così attirato su di se l’interesse di vari club, tra cui appunto il Napoli.

La squadra partenopea vorrebbe acquistare il calciatore per poi mandarlo un anno in prestito in qualche altro club di A. In caso di promozione del Lecce ad esempio, non è da escludere l’acquisto da parte del Napoli con il centravanti spagnolo che rimarrà un’altra stagione nel club pugliese.

Dalla stessa Serie A, anche la Sampdoria appare molto interessata a Pablo Rodriguez, sul quale potrebbe anche scatenarsi una sorta di asta. Restano inoltre da capire le intenzioni del Real Madrid, squadra in cui il giovane attaccante è cresciuto e che detiene una sorta di diritto morale di ricompra.

Secondo gli accordi tra Lecce e Real Madrid per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore infatti, in caso di offerta pervenuta ai salentini per l’attaccante, il club madrileno potrebbe pareggiare la cifra messa sul piatto ed avere la priorità sul destino del proprio ex tesserato.