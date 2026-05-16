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Napoli, via alla lista dei nomi per il vice-Hojlund

Francesca Panico
Di Francesca Panico
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In vista del mercato estivo, il Napoli sta facendo le sue valutazioni sul fronte offensivo.

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il club azzurro, oltre che ad essere interessato a David dell’Udinese, starebbe seguendo attentamente anche Andrea Pinamonti. L’attaccante del Sassuolo in questa stagione ha fatto 8 gol in 33 presenze.

Nella rosa, d’altro canto, rimane Giovane. Il brasiliano, arrivato a Gennaio, non è ancora pronto a ricoprire il ruolo di punta, così come necessario al team partenopeo.

Sul fronte del centrocampo, il mirino di Giovanni Manna è caduto su Arthur Atta. Il calciatore dell’Udinese sembra destinato a ricoprire il ruolo di Anguissa.

Con lo stesso club, il Napoli ha ancora aperta una questione: Lorenzo Lucca. Il riscatto obbligatorio è fissato a 26 milioni di euro. Questo punto rappresenta un nodo centrale nelle imminenti dinamiche del mercato.

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