Napoli, via alla lista dei nomi per il vice-Hojlund

In vista del mercato estivo, il Napoli sta facendo le sue valutazioni sul fronte offensivo.
Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il club azzurro, oltre che ad essere interessato a David dell’Udinese, starebbe seguendo attentamente anche Andrea Pinamonti. L’attaccante del Sassuolo in questa stagione ha fatto 8 gol in 33 presenze.
Nella rosa, d’altro canto, rimane Giovane. Il brasiliano, arrivato a Gennaio, non è ancora pronto a ricoprire il ruolo di punta, così come necessario al team partenopeo.
Sul fronte del centrocampo, il mirino di Giovanni Manna è caduto su Arthur Atta. Il calciatore dell’Udinese sembra destinato a ricoprire il ruolo di Anguissa.
Con lo stesso club, il Napoli ha ancora aperta una questione: Lorenzo Lucca. Il riscatto obbligatorio è fissato a 26 milioni di euro. Questo punto rappresenta un nodo centrale nelle imminenti dinamiche del mercato.