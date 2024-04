Napoli, non Antonio Conte: Pioli il primo nome per la panchina, già svelate le cifre del contratto

L’edizione odierna di Repubblica scrive del Napoli e del futuro della panchina azzurra. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano, sarebbero poche le speranze di vedere Antonio Conte sulla panchina partenopea la prossima stagione.

Il mister attualmente in pole position per la panchina del Napoli, secondo Repubblica, è Stefano Pioli, il quale lascerà il Milan al termine della stagione. Sono giorni che il nome di Pioli viene accostato al Napoli. Anche qualche giorno fa, Il Mattino, svelò del possibile approdo in panchina, rivelando anche le possibili cifre del contratto del tecnico.

“Pioli e De Laurentiis hanno avviato i primi contatti a gennaio, subito dopo il secondo rifiuto di Conte a sedersi sulla panchina del Napoli. Il patron, fiutando il pericolo di un inutile inseguimento all’ex ct dell’Italia, ha preso in considerazione l’allenatore emiliano che dodici mesi fa ha eliminato il Napoli dalla Champions”.

STEFANO PIOLI ALLA SSC NAPOLI, PRONTO CONTRATTO BIENNALE DA 3 MILIONI DI EURO A STAGIONE

“Il club azzurro proporrà un biennale a Pioli a 3 milioni a stagione. Insomma, in linea con il budget azzurro. Pioli, ovviamente, rinvia ogni cosa alla fine del campionato e anche lui è perplesso al cospetto del clima che si respira a Napoli in queste ore: non vuole un anno sabbatico. E in Italia, l’unica panchina giusta per lui è quella del Napoli”.