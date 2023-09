Napoli, non Conte: De Laurentiis preferirebbe un altro allenatore in caso di addio di Garcia

In casa Napoli ci si interroga sul futuro di Rudi Garcia. Il mister francese è infatti in forte discussione e rischierebbe grosso in caso di tonfo nella partita di questa sera in Champions League contro il Braga. Aurelio De Laurentiis sarebbe furibondo e per niente felice della gestione della rosa.

Per questo motivo si sta parlando già da diversi giorni di un possibile cambio in panchina, con il nome di Antonio Conte che sarebbe il preferito dalla piazza azzurra per rilanciarsi dopo un anno in cui Luciano Spalletti ha vinto lo Scudetto.

Aurelio De Laurentiis, tuttavia, sarebbe di un pensiero diverso e vorrebbe sulla panchina azzurra un mister in grado di fare la differenza in Champions League visto che quest’anno vale un posto nel prossimo mondiale per club. Il nome per cui Aurelio De Laurentiis farebbe una follia è Zinedine Zidane, ex allenatore del Real Madrid ed attualmente senza squadra.

Alla guida tecnica del club spagnolo, infatti, l’ex calciatore della Juventus ha vinto tre Champions League per tre anni consecutivi. Un record che non passa indifferente e per cui Aurelio De Laurentiis potrebbe preferirlo per la panchina azzurra dopo la possibile delusione di Rudi Garcia.