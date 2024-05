Napoli, non Conte o Pioli. De Luca sicuro: “Il nuovo allenatore sarà Gian Piero Gasperini”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, cambierà allenatore al termine della stagione. Francesco Calzona andrà via a giugno, con il mister che ritornerà ad allenare la Slovacchia a pieno ritmo. Molti sono i nomi accostati al Napoli in queste settimane, da Conte a Pioli, passando per Italiano. Un mister che però è sempre piaciuto ad Aurelio De Laurentiis e che in passato è stato ad un passo dal Napoli è Gianpiero Gasperini.

A confermare l’accostamento di Gasperini al Napoli anche il giornalista Diego De Luca, il quale, ai microfoni di Radio Crc, ha rivelato che: “le voci su Antonio Conte sono sempre più insistenti. Io però ho altre notizie e non da oggi”.

“Per me il nuovo allenatore del Napoli sarà Gian Piero Gasperini. Lo sto dicendo da tempo, sono convinto che Gasperini siederà sulla panchina dei partenopei. Ci sono delle notizie che mi arrivano da dicembre sull’attuale tecnico dell’Atalanta”.

GASPERINI OUTSIDER PER LA PANCHINA DEL NAPOLI, E SE A SPUNTARLA FOSSE PROPRIO L’ALLENATORE DELL’ATALANTA.

Già qualche settimana fa il nome di Gasperini è stato accostato al Napoli, con l’esperto di mercato, Fabio Santini, che rivelò che “mi risulta che Aurelio De Laurentiis abbia già contattato e che Gasperini abbia dato il suo assenso“. Nel calcio, ovviamente, tutto cambia nel giro di pochi giorni, ma siamo abituati a colpi di sorpresa del presidente Aurelio De Laurentiis.