Napoli, non la sconfitta: per Spalletti la notizia peggiore è un’altra

La SSC Napoli è uscita sconfitta dallo Stadio Diego Armando Maradona, la prima volta in questo campionato di Serie A. Gli uomini di Luciano Spalletti sono rimasti imbrigliati nel catenaccio effettuato da Maurizio Sarri, il quale ha sfruttato il gol di un suo fedelissimo per portare a casa tre punti fondamentali per la lotta alla Champions League.

I problemi, per il Napoli, erano evidenti già durante i primi minuti di gara. Luciano Spalletti, infatti, ha urlato come un matto di fronte ai suoi difensori, i quali non riuscivano a far girare velocemente la palla. Nella ripresa c’è stata una svolta, ma il gol di Vecino ha tagliato le gambe alla squadra, la quale non ha avuto occasioni per mettere a segno la rete del pareggio.

A Luciano Spalletti, comunque, è scattato un piccolo campanello d’allarme. Più della sconfitta, infatti, il mister è rimasto deluso dai troppi cali di concentrazione avuti dalla squadra, la quale non è sembrata in forma come in altre occasioni. In vista delle prossime partite, bisogna immediatamente cambiare mentalità. In Champions League, infatti, questi cali non sono consentiti. Per puntare alla vittoria del campionato ed anche della massima competizione europea, è necessario subito invertire la rotta.