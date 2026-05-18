Napoli, non Maurizio Sarri: il nome dell’allenatore che ADL vorrebbe per il dopo Conte

Il futuro di Antonio Conte sembra ormai sempre più distante da Napoli. Nonostante i risultati ottenuti e una stagione comunque positiva, le sensazioni attorno all’allenatore salentino raccontano di un possibile addio dopo la conclusione del campionato. Le ultime dichiarazioni del tecnico hanno alimentato dubbi e interpretazioni, mentre anche la società starebbe iniziando a programmare concretamente il futuro senza aspettare troppo tempo.

Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis si starebbe già muovendo per individuare il prossimo allenatore del progetto azzurro. Il nome che nelle ultime ore starebbe guadagnando sempre più forza è quello di Maurizio Sarri, considerato il profilo perfetto per riportare entusiasmo e continuità tecnica.

Tuttavia, il vero sogno del presidente avrebbe un nome differente: Enzo Maresca. L’attuale allenatore viene visto da De Laurentiis come il profilo ideale per aprire un ciclo vincente e duraturo, seguendo una filosofia simile a quella costruita da Pep Guardiola al Manchester City. Idee moderne, calcio offensivo e valorizzazione dei giovani sarebbero gli elementi che avrebbero conquistato il patron azzurro.

Per convincere Maresca, il Napoli sarebbe pronto a mettere sul tavolo un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione, cifra molto importante per gli standard del club. Al momento, però, il presidente aspetterebbe sviluppi sul futuro del tecnico e sulla possibile trattativa con il Manchester City. Solo nel caso in cui quell’operazione non dovesse andare in porto, De Laurentiis sarebbe pronto a tentare il grande affondo per portarlo sulla panchina azzurra.