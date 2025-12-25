giovedì, Dicembre 25, 2025
Calciomercato

Napoli, non più un centrocampista: ritorno nel mirino una vecchia fiamma per rinforzare l’attacco?

Moreno Zannone
Moreno Zannone
ADL
Aurelio De Laurentiis, foto di flickr.com

Lo scenario che si sta delineando in vista di gennaio 2026 racconta di un Napoli pronto a rimescolare le carte. Le riflessioni interne porterebbero a ridimensionare l’intervento in mediana, privilegiando invece un innesto capace di incidere sugli esterni e dare nuova linfa alla fase offensiva.

In questo contesto prende corpo una pista che sembrava archiviata, ma che ora potrebbe improvvisamente riaccendersi: Dan Ndoye torna a essere un nome caldo. Il profilo dell’esterno svizzero risponde alle nuove esigenze tecniche e potrebbe rappresentare un’occasione di mercato intelligente, più che un investimento immediato.

A favorire il possibile affondo è la situazione complessa del Nottingham Forest, alle prese con una stagione complicata e con una rosa dal valore in calo. Nonostante l’esborso recente per il suo cartellino, il club inglese potrebbe aprire a una cessione, mentre Ndoye avrebbe la possibilità di lasciare una realtà invischiata nella zona bassa della classifica per sposare un progetto di ben altro respiro.

La chiave resta la formula dell’operazione: un prestito permetterebbe al Napoli di muoversi senza appesantire i conti, rinviando ogni decisione definitiva all’estate successiva. In un sistema condizionato da paletti economici sempre più rigidi, e un indice di liquidità che sta stravolgendo i piani azzurri, Ndoye potrebbe rappresentare la soluzione a tutti i problemi.

Moreno Zannone
Moreno Zannone
