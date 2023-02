Napoli, non si esclude la partenza di Lozano e Zielinski a giugno

Il Napoli continua a guidare la classifica di Serie A e ad inseguire il sogno scudetto. In questa prospettiva, sono stati rimandati all’estate tutti i discorsi riguardo le possibili partenze di alcuni titolarissimi.

Al momento, infatti, tutta la squadra è impegnata nel raggiungimento degli obiettivi ma gli scout guardano già con interesse alla prossima finestra di mercato.

Sarà proprio a giugno che potrebbero essere riviste alcune situazioni in uscita. In particolare, a parlare di Lozano e Zielinski è stato Ciro Venerato ai microfoni di 1 Football Club in onda su 1 Station Radio.

Ecco quanto evidenziato dal giornalista: “Il Napoli non credo cambierà l’idea progettuale già proposta agli agenti dei calciatori: rinnovo si ma a determinate condizioni. In tal senso, le richieste dei procuratori registrano una distanza con il club e soprattutto con i suoi parametri. Non escludo, dunque, una partenza. In estate, infatti, Zielinski fu vicino al West Ham con gli intermediari che arrivarono a Castel di Sangro per discutere un accordo che pareva potersi concludere. Ciò aiuta a comprendere come non ci siano incedibili nel Napoli, soprattutto in caso di offerte adeguate“.