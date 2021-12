Napoli, non solo Barcellona e Real Madrid: anche il Liverpool su Fabian Ruiz

In casa Napoli vi è un giocatore che si sta affermando sempre di più a livelli importantissimi. Si tratta di Fabian Ruiz, che pare aver tratto nuova linfa vitale dall’arrivo di Luciano Spalletti alla guida tecnica partenopea.

Il centrocampista spagnolo, apparso un po’ in ombra la scorsa stagione, sta crescendo di partita in partita. Il suo apporto allo schema tecnico-tattico del Napoli è di fondamentale importanza. Che sia da regista puro, da mezzala o da mediano in un centrocampo a due poco cambia.

Non solo grandi prestazioni. Fabian Ruiz quest’anno sta trovando spesso e volentieri la via del gol: sono ben 5 le sue marcature in campionato, una cifra già pari al suo record di reti stagionali con la maglia del Napoli.

A suon di gol e prove convincenti, va da sé che a Fabian Ruiz iniziano ad interessarsi sempre più top club europei. Le sirene più convincenti provengono dalla Spagna, dove a fare la corte al centrocampista vi sono soprattutto Barcellona e Real Madrid.

Secondo quanto riferito dal portale Fichajes.net, agli interessi dei club iberici va aggiunto quello delle ultime ore fatto registrare dal Liverpool. I reds infatti stanno ancora cercando un centrocampista che possa rimpiazzare Wijnaldum, e il nome di Fabian Ruiz è graditissimo sia dalla dirigenza che da Jurgen Klopp.