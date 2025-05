Napoli, non solo De Bruyne: proposta ufficiale a Jonathan David. Romano: “Inviata importante proposta contrattuale”

La certezza della qualificazione alla prossima UEFA Champions League e la lotta Scudetto a poche giornate dalla fine, ha scatenato il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha già iniziato a costruire la squadra in vista della prossima stagione. Non solo la possibilità di portare Kevin De Bruyne in azzurro, la dirigenza partenopea è al lavoro anche per un altro grande acquisto a costo zero.

Come rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, è stata presentata una proposta ufficiale a Jonathan David per il trasferimento in azzurro in vista della prossima stagione: “Il Napoli ha presentato una proposta a Jonathan David e sono in corso trattative avanzate per un trasferimento gratuito”.

“È stata inviata un’importante proposta contrattuale all’attaccante che lascerà il Lille a fine stagione. Ci sono ancora dettagli importanti da chiarire, ne parleremo più avanti”.

La SSC Napoli, quindi, sembra aver recepito il messaggio del suo allenatore, Antonio Conte, il quale ha richiesto miglioramenti nel prossimo mercato estivo. Tra allenatore e presidente ci sarà un incontro solo al termine della stagione.