Napoli, non solo Elmas: arriva anche il nuovo centrocampista per 20 milioni di euro, il nome

Il Napoli è vicino a chiudere un nuovo colpo per il centrocampo: Marco Brescianini, classe 2000 dell’Atalanta, è pronto a vestire l’azzurro. Il giocatore ha già dato il suo consenso al trasferimento e l’operazione potrebbe concretizzarsi proprio nelle ultime ore di mercato, con una cifra che dovrebbe aggirarsi tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Il profilo di Brescianini piace molto alla dirigenza partenopea per la sua versatilità, fisicità e capacità di inserimento. Nella scorsa stagione ha saputo distinguersi con l’Atalanta, mettendo in mostra qualità che lo hanno reso un elemento affidabile sia in fase di copertura che di spinta offensiva. La sua crescita costante ha attirato l’attenzione di diversi club, ma il Napoli è riuscito a muoversi con decisione e ad assicurarsi un rinforzo importante per il centrocampo.

L’arrivo di Brescianini rientra nella strategia del club di ringiovanire la rosa e aggiungere nuove energie in un reparto che, nel corso della stagione, dovrà affrontare impegni su più fronti. Il centrocampista rappresenta un investimento non solo per il presente, ma anche per il futuro, vista la sua età e i margini di crescita ancora ampi.

Con questa operazione, il Napoli conferma la volontà di essere protagonista anche sul mercato, completando un colpo che potrebbe rivelarsi decisivo per l’equilibrio della squadra. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo e i tifosi azzurri sono pronti ad accogliere il nuovo rinforzo, nella speranza che possa ripercorrere il percorso di altri giovani che hanno trovato in azzurro la consacrazione definitiva.