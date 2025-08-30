sabato, Agosto 30, 2025
Napoli, non solo Elmas-Hojlund: il botto di fine di mercato può arrivare sempre dallo United

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
De Laurentiis, Presidente del Napoli
Il Napoli continua a seguire con attenzione la situazione di Kobbie Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United. Nelle ultime ore il suo nome è stato nuovamente accostato agli azzurri, ma la trattativa appare estremamente complicata.

Il calciatore inglese vorrebbe trovare maggiore spazio e continuità attraverso un trasferimento temporaneo, preferendo la formula del prestito per poter crescere e giocare con più regolarità. La volontà del club inglese, però, va in tutt’altra direzione: lo United considera Mainoo un elemento centrale per il proprio progetto e non sembra intenzionato ad aprire ad alcuna soluzione, né a titolo definitivo né in prestito.

FABRIZIO ROMANO SVELA LA SITUAZIONE DI KOBBIE MAINOO: VUOLE ANDARE VIA IN PRESTITO E IL NAPOLI SAREBBE DISPONIBILE AD ACCOGLIERLO IN QUESTA SESSIONE ESTIVA DI CALCIOMERCATO

Il Napoli resta alla finestra, consapevole che il profilo di Mainoo risponde perfettamente alle caratteristiche ricercate da Giovanni Manna per rinforzare il centrocampo. Al momento, però, la chiusura del Manchester United frena qualsiasi possibile sviluppo.

