martedì, Giugno 2, 2026
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Napoli, non solo Gila: Allegri ha in mente il suo pupillo Demiral per sostituire Juan Jesus?

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Aurelio De Laurentiis, patron dell'SSC Napoli. (Fonte foto: Flickr)

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, uno dei reparti che potrebbe essere maggiormente rinforzato è quello difensivo. Il tecnico toscano ha sempre costruito le proprie squadre partendo dalla solidità arretrata e per questo motivo la dirigenza azzurra sta valutando diversi profili per aumentare qualità ed esperienza nel reparto.

Il primo nome sulla lista resta quello di Mario Gila, difensore della Lazio che piace molto per caratteristiche tecniche e margini di crescita. Il centrale spagnolo rappresenta un obiettivo concreto per il club partenopeo, ma il Napoli potrebbe non fermarsi ad un solo innesto considerando anche la necessità di sostituire Juan Jesus.

Tra le idee che intrigano particolarmente Allegri spunta anche Merih Demiral. Il difensore turco, oggi impegnato nel campionato saudita, è da tempo un pupillo dell’allenatore livornese. Già ai tempi della Juventus ne aveva apprezzato le qualità e, secondo diverse indiscrezioni, avrebbe voluto portarlo anche al Milan per rinforzare il reparto arretrato.

L’operazione potrebbe rivelarsi interessante anche dal punto di vista economico. La valutazione di Demiral è infatti inferiore ai 15 milioni di euro, una cifra considerata accessibile dal Napoli. Non è esclusa inoltre la formula del prestito con diritto di riscatto.

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