Napoli, non solo Giovane: Manna vuole un altro attaccante della Serie A

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato invernale, consapevole che per restare competitivo ai massimi livelli servono rinforzi mirati e funzionali al progetto tecnico. Dopo l’arrivo di Giovane dal Verona, la dirigenza azzurra non intende fermarsi: l’obiettivo è completare il reparto offensivo con l’acquisto di un altro attaccante esterno.

I nomi sul taccuino della società sono diversi, segno di un lavoro di scouting attento e continuo. Nelle ultime ore, però, sta prendendo sempre più piede la candidatura di Nicolò Cambiaghi, attaccante esterno del Bologna, che si è messo in luce per continuità di rendimento, duttilità e capacità di interpretare entrambe le fasce offensive.

La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 18-20 milioni di euro, una cifra importante ma considerata sostenibile dal Napoli, soprattutto in ottica di investimento sul medio-lungo periodo. L’operazione potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni: l’arrivo in azzurro di Cambiaghi potrebbe essere previsto per la prossima settimana, con l’intenzione di chiudere l’affare prima della fine del mercato invernale.

Il Napoli accelera, dunque, con l’obiettivo di consegnare all’allenatore una rosa più completa e competitiva. Dopo Giovane, un altro esterno offensivo potrebbe essere il tassello decisivo per affrontare al meglio la seconda parte della stagione e continuare a inseguire traguardi ambiziosi.