Napoli, non solo Hermoso: Kiwior potrebbe essere il giusto compromesso per rinforzare ancora la difesa?

Il mercato estivo ha già regalato tre acquisti ad Antonio Conte: Spinazzola, Buongiorno e Rafa Marin. Presto arriveranno altri due acquisti e forse anche un nuovo difensore centrale. Natan, al momento, non è riuscito a sostituire in maniera adeguata Kim e per questo il club azzurro è alla ricerca di un altro profilo importante.

Per questo motivo l’interesse della dirigenza azzurra è finito su Mario Hermoso, difensore svincolato dall’Atletico Madrid e con una grande esperienza anche a livello internazionale. Il profilo ideale per un allenatore come Conte che, all’interno della squadra, richiede sempre una certa disciplina.

Oltre ad Hermoso, però, ci sono altri nomi che farebbero al caso degli azzurri: da Jaka Bijol a Clement Lenglet passando per Marin Pongračić e Strahinja Pavlović. Il Napoli, però, ha bisogno di un nome di esperienza che possa subito fare la differenza in Serie A. Jakub Piotr Kiwior. , già accostato agli azzurri qualche settimana fa, sarebbe il giusto compromesso tra qualità, esperienza e possibilità di miglioramento.

KIWIOR DIFENSORE IDEALE PER LA SSC NAPOLI: EX SERIE A E POCO SPAZIO CON LA MAGLIA DELL’ARSENAL? PUO’ ESSERE L’OCCASIONE GIUSTA PER RILANCIARE LA SUA CARRIERA

Il calciatore, negli ultimi giorni, non viene più accostato al club partenopeo. Eppure, sarebbe il profilo ideale per la società di Aurelio De Laurentiis. L’unico problema è l’elevata valutazione da 25 milioni di euro. Nel caso in cui il Napoli ritorni sulle sue tracce e decida di acquistarlo formerebbe un terzetto di difesa di tutto rispetto

In ogni caso sarebbe perfetto per Conte. Kiwior, infatti, si sentirebbe forte nella difesa a tre e il mister non ci penserebbe due volte ad assegnargli la maglia azzurra.