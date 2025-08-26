Napoli, non solo Hojlund: arriva anche un altro attaccante, offerta ufficiale da 13 milioni di euro

Negli ultimi giorni è emersa con chiarezza la volontà di Eljif Elmas riguardo al proprio futuro calcistico. Secondo quanto riportato dal giornalista Niccolò Schira, il centrocampista macedone ha ribadito più volte la sua preferenza assoluta: tornare al Napoli. Nonostante le attenzioni di diversi club europei, il giocatore non ha lasciato spazio a trattative alternative. Il suo obiettivo è quello di rientrare nella squadra partenopea. Questa scelta evidenzia il forte legame che lo unisce alla maglia azzurra.

Schira ha inoltre svelato che negli ultimi mesi Elmas ha ricevuto almeno cinque offerte concrete. Si tratta di proposte importanti, provenienti da società di alto livello, pronte a garantirgli spazio e ingaggi competitivi. Tuttavia, il macedone non ha mai preso in considerazione nessuna di queste soluzioni. La sua risposta è stata sempre la stessa: un rifiuto deciso e netto. La priorità resta Napoli, senza alcun compromesso.

La situazione contrattuale, però, non è priva di complicazioni. Il nodo principale riguarda la cifra fissata per il riscatto, considerata troppo elevata dalle parti interessate. Proprio per questo motivo, Elmas avrebbe espresso il desiderio che venga rivista al ribasso. Una riduzione permetterebbe di facilitare il suo ritorno al club campano. Questo dettaglio economico rappresenta oggi il punto chiave della trattativa. Il Napoli, al momento, ha offerto ufficialmente un prestito annuale di 2 milioni di euro ed un riscatto di 11-12 milioni.

Il Napoli, dal canto suo, osserva con attenzione l’evolversi della vicenda. Sapere che il calciatore desidera solo la maglia azzurra costituisce un vantaggio importante. Tuttavia, la società dovrà valutare attentamente i margini economici e le condizioni contrattuali. L’obiettivo è trovare un accordo soddisfacente per tutte le parti in causa. Solo così Elmas potrà concretizzare il suo sogno di vestire nuovamente l’azzurro.