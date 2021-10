Napoli, non solo Insigne e Koulibaly: Spalletti trova nuovi leader nella rosa azzurra

Spalletti ha attuato una rivoluzione morbida che per ora sta dando frutti rigogliosissimi al club azzurro. Non più un unico leader ma più giocatori chiamati a responsabilità da simil-capitano.

L’aria d’alta quota deve fare davvero bene a Spalletti e a tutto il club. Era da tantissimo tempo che non si notava un’armonia e una coesione così forte all’interno del gruppo azzurro. I giocatori hanno capito che solamente seguendo i dettami del mister e cercando di sacrificarsi fi più si sarebbero ottenuti risultati importanti. Una lezione che sembrerebbe essere stata imparata a dovere.

La rivoluzione “spallettiana” però sarebbe passata anche attraverso altri aspetti della squadra. Uno di questi è senza dubbio l’esser riuscito ad individuare nuovi elementi da ergere a leader del gruppo per distribuire il peso e l’incombenza del ruolo più equamente anche negli stessi reparti.

Quello che ha dovuto sopportare il solo Insigne negli ultimi 6 anni e in parte anche Koulibaly sarebbe stato ora equamente diviso anche tra altri due senatori. Una scelta che, a quanto si vocifera, sarebbe ricaduta su Di Lorenzo e Ospina.

A scriverlo oggi è Il Corriere dello Sport che, in un pezzo a firma Giancarlo Dotto, svela “Spalletti ha individuato i leader del gruppo e gli ha dato forza, Insigne a parte, talento determinante ma le bizze del purosangue, Koulibaly su tutti. Ma anche Di Lorenzo e Ospina, forse il più “internazionale” del suo team. Spalletti ha questa virtù: sa parlare ai giocatori più di quanto sappia fare alla stampa. Ha saputo certamente parlarci dopo il passaggio a vuoto con lo Spartak Mosca, quando erano in tanti a vaticinare la rottura dell’incantesimo, la fine della bella favola. La dominante vittoria di Firenze lo dimostra e spazza ogni dubbio. Il Napoli è una squadra forte. Una scoperta per tanti, non per Spalletti. «Non vedo l’ora di entrarci dentro per capire quanto lo sanno di essere forti», parole al suo esordio”.

Insomma, adesso quasi ogni reparto ha il suo capitano. Una rivoluzione anche nel modo di intendere le gerarchie della squadra, da sempre fonte di dibattito e tensioni all’interno delle rose di tutto il mondo. Responsabilizzare più giocatore sta facendo bene al club, questa è una verità inoppugnabile. Gli scongiuri in città non sono mai iniziati così presto.