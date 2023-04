Napoli, non solo la sconfitta: per Spalletti tre brutte notizie

Contro il Milan il Napoli ha disputato una buona prestazione nonostante l’assenza di Victor Osimhen. La squadra di Luciano Spalletti non ha trovato la rete per una prodezza del portiere avversario e i rossoneri hanno portato a casa la prima partita in attesa del ritorno che si giocherà in uno Stadio Maradona stracolmo.

Tuttavia, per Luciano Spalletti non arrivano buone notizie in vista del ritorno. Nella gara più importante della stagione, infatti, il mister azzurro dovrà fare a meno di due perni fondamentali della squadra azzurra: Anguissa e Kim. Entrambi, infatti, salteranno la partita e ritorneranno in campo solo per un’eventuale semifinale.

La notizia peggiore, però, è un’altra e riguarda Victor Osimhen. Le condizioni dell’attaccante azzurro, infatti, sono ancora avvolte nel mistero e la preoccupazione e che non possa recuperare nemmeno per la gara di ritorno. Tutto dipenderà dalla prossima sfida di campionato del Napoli. Se Osimhen non sarà convocato nemmeno contro l’Hellas Verona, allora la sua presenza risulterebbe a forte rischio.