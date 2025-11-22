Napoli, non solo la vittoria: con l’Atalanta il miglior primo tempo della gestione Antonio Conte bis

La vittoria per 3-1 contro l’Atalanta rappresenta un segnale forte e chiaro: il Napoli di Antonio Conte sta crescendo e ha imboccato la strada giusta. Al Maradona gli azzurri hanno offerto una prestazione solida, intensa e finalmente continua nell’arco dei novanta minuti.

La notizia migliore per Conte arriva proprio dal primo tempo, probabilmente uno dei più convincenti dell’intera stagione. Ritmo alto, pressione costante e trame offensive precise hanno messo in difficoltà l’Atalanta fin dai primi minuti.

A brillare sono stati soprattutto i tre attaccanti di riferimento: Hojlund, Neres e Lang. Il danese ha disputato una gara di sacrificio e qualità, lavorando per la squadra; Neres, con le sue accelerazioni, ha spaccato la partita creando occasioni e superiorità continua; Lang, più lucido e concreto del solito, ha confermato di poter essere un’arma determinante nell’uno contro uno.

Tre profili diversi ma complementari, sui quali il Napoli sa ora di poter realmente costruire un reparto offensivo di altissimo livello. Una serata perfetta, dunque, che consegna a Conte tre certezze in più e un Napoli più maturo, cinico e consapevole dei propri mezzi.