Napoli, non solo la vittoria: dal Maradona una grandiosa notizia per i tifosi partenopei

Si è da poco conclusa la partita tra Napoli e Torino con i campani che hanno portato a casa i tre punti. Partita sofferta ma mai in discussione che gli azzurri hanno tentato in tutti i modi di portare a casa e Scott McTominay è riuscito ad insaccare la palla in rete per ben due volte nel primo tempo.

Intanto, dal Maradona oltre che la vittoria arriva una notizia che farà ancora più piacere ai tifosi azzurri: il Napoli vuole lottare con tutte le sue forze per portare a casa un altro Scudetto. Una squadra in grado di sopperire anche ad un pezzo da novanta come Kvara.

NAPOLI 2-0 TORINO, SCOTT MCTOMINAY REGALA AL CLUB CAMPANO TRE PUNTI FONDAMENTALI E SI PORTA DA SOLO AL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA

Gli azzurri saranno attesi dalla prossima sfida contro il Lecce che lotta per la salvezza. Una partita difficile che Antonio Conte preparerà al meglio durante questa settimana. Da capire le condizioni di Anguissa e Buongiorno usciti malconci dalla partita. Nulla di preoccupante, invece, per Lobotka.