Napoli, non solo la vittoria di Torino: contro la Juventus arriva un’altra bella notizia per ADL

La vittoria del Napoli contro la Juventus è sicuramente una delle più importanti di tutta la gestione Aurelio De Laurentiis. Grazie ai tre punti conquistati allo Stadium, infatti, la squadra azzurra è ora ad un passo dal festeggiare uno Scudetto storico, il primo dopo l’era di Diego Armando Maradona.

Per Aurelio De Laurentiis, però, la vittoria di Torino è solo una delle tante belle notizie. Un’altra riguarda sicuramente Giacomo Raspadori. Il ‘gol Scudetto‘, infatti, è arrivato proprio da uno degli acquisti più costosi dello scorso mercato estivo, un colpo su cui il Napoli ha sempre creduto.

Per via dell’exploit di Kvara ed Osimhen, infatti, il calciatore non ha trovato molto spazio e le sue prestazioni ne hanno risentito. Inoltre, un infortunio l’ha tenuto fermo proprio nel momento più importante della stagione. Ora, la rete messa a segno contro la Juventus sa di liberazione e il Napoli è consapevole che, per il futuro, può puntare su un ragazzo fortissimo.