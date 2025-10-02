giovedì, Ottobre 2, 2025
HomeSportCalcioNapoli, non solo la vittoria: squadra compatta e difensori pronti al rientro,...
Calcio

Napoli, non solo la vittoria: squadra compatta e difensori pronti al rientro, Conte può sorridere

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Il Napoli conquista tre punti preziosi in Champions League battendo lo Sporting Lisbona 2-1 al Maradona. Una vittoria importante non solo per la classifica, ma anche per il morale di un gruppo che sta ritrovando fiducia e compattezza dopo un avvio di stagione con qualche difficoltà.

La notizia migliore, oltre al risultato, è legata alle prestazioni della squadra: il Napoli sta crescendo, dimostrando più equilibrio e una manovra sempre più fluida. Anche Kevin De Bruyne, dopo settimane altalenanti, ha dato segnali incoraggianti, mostrando qualità e leadership in mezzo al campo, elementi fondamentali per il gioco di Conte.

Il gruppo appare coeso, con i nuovi innesti ben integrati e i veterani pronti a prendersi responsabilità nei momenti chiave. La vittoria contro i portoghesi testimonia come la squadra stia cominciando a carburare, regalando sprazzi di quel calcio offensivo e dinamico che i tifosi aspettavano.

Con il rientro imminente dei difensori indisponibili (dopo la sosta), il Napoli potrà contare su un reparto arretrato più solido e completo. Se la crescita proseguirà su questa strada, i tifosi azzurri avranno molte occasioni per esultare: la sensazione è che questo Napoli abbia ancora margini importanti e possa davvero regalare grandi soddisfazioni.

Articolo precedente
Filippine, terremoto di magnitudo 6.9: almeno 69 le vittime
Articolo successivo
Hernanes (ex Juventus ed Inter) esprime il suo pensiero sul Napoli e Kevin De Bruyne
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode