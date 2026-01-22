Napoli, non solo l’attacco: a centrocampo arriva una vecchia conoscenza della Serie A?

Il Napoli guarda al mercato di gennaio per rinforzare il centrocampo, consapevole della necessità di trovare un valido sostituto di Anguissa. L’assenza o il possibile calo di rendimento del camerunense rendono fondamentale l’arrivo di un profilo pronto, esperto e in grado di garantire fisicità, qualità e continuità.

Il profilo ideale risponde al nome di Sergej Milinkovic Savic, ex Lazio e centrocampista completo, capace di unire inserimenti, gol e leadership. La sua esperienza nel campionato italiano lo renderebbe un acquisto immediatamente funzionale, senza bisogno di ambientamento.

L’ipotesi di acquistarlo subito a gennaio stuzzica la dirigenza partenopea, anche perché Milinkovic Savic rappresenterebbe una soluzione pronta per competere ai massimi livelli. Un investimento importante, certo, ma giustificato dalla possibilità di colmare il vuoto lasciato da Anguissa con l’infortunio di queste settimane.

Il serbo potrebbe essere un buon innesto per il Napoli, anche se sarà necessario valutare attentamente. Il giocatore è in Arabia da due anni ed ha un contratto fino al 2028. Il suo valore di mercato si è abbassato di tanto e potrebbe essere un’opzione ottima per il centrocampo, ma è al clue della sua carriera e lo sta giocando in un campionato con meno intensità. Per convincerlo potrebbe servire suo fratello Vanja, anche se la possibilità di far panchina una volta rientrato Anguissa potrebbe non convincerlo pienamente.