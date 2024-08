Napoli, non solo Lukaku: in arrivo altri acquisti, affari da quasi 100 milioni in meno di una settimana

Gli ultimi giorni di mercato vedranno la SSC Napoli protagonista. Il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo aver perfezionato l’acquisto che vedrà Romelu Lukaku vestire la maglia azzurra per i prossimi tre anni, è pronto a chiudere altri tre colpi da regalare ad Antonio Conte in vista di una stagione difficile.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club azzurro sarebbe pronto a perfezionare tre acquisti nelle prossime ore: il primo, per circa 30 milioni di euro più un massimo di altri 15 milioni di euro, ovvero Romelu Lukaku, il secondo Scott McTominay del Manchester United, il quale potrebbe approdare in azzurro per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni ed infine Billy Gilmour, con il quale è stato già trovato un accordo sulla base di 17 milioni, bonus inclusi.

GILMOUR ALLA SSC NAPOLI, OPERAZIONE DA 17 MILIONI DI EURO CIRCA (BONUS INCLUSI) PER ACQUISTARE L’ALTER EGO DI LOBOTKA IN CAMBINA DI REGIA. GIOCATORE VOLUTO DA ANTONIO CONTE

“Gilmour: almeno per lui si può parlare di affare fatto, salvo colpi di scena. Sarà infatti il centrocampista scozzese, 23 anni, il quinto rinforzo – dopo Spinazzola, Rafa Marin, Buongiorno e Neres messo a disposizione di Conte dal Napoli. L’accordo con il Brighton è stato infatti praticamente raggiunto (operazione da 17 milioni, bonus compresi) e il giocatore dovrebbe sbarcare lunedì mattina in Italia per le visite mediche”.

“Gli azzurri dovrebbero quindi avere presto. a disposizione un utile alter ego in cambina di regia per Lobotka”, scrive il noto quotidiano. È in fase di definizione, quindi, anche l’acquisto del nuovo centrocampista. L’operazione complessiva dovrebbe aggirarsi su una cifra di circa 17 milioni di euro includendo anche i bonus.