Napoli, non solo Lukaku: quanti nomi per l’attacco, grossa occasione dalla Premier League?

Nonostante abbia rinnovato il suo contratto a dicembre, il futuro di Victor Osimhen è lontano dalla SSC NApoli. All’interno del contratto, infatti, è presente una clausola rescissoria da 120 milioni di euro che qualsiasi club può pagare ed acquistare le prestazioni sportive del calciatore a prescindere dal parere della dirigenza partenopea.

Quest’ultima, però, è propensa alla cessione del suo bomber, anche ad una cifra inferiore alla clausola, seppur superiore al 100 milioni. Il PSG è in pole ma non è da sottovalutare l’inserimento del Chelsea. Per questo è sempre necessario valutare diversi profili di attaccante centrale. Il nome che circola da settimane è quello di Lukaku, ma, non è detto che sia proprio quest’ultimo il nuovo attaccante azzurro.

Molti sono i profili valutati dalla proprietà partenopea. Da Scamacca a Dovbyk passando per Viktor Gyökeres. Chi incarnerebbe il profilo perfetto per Conte, oltre Lukaku, vi sarebbe anche l’attuale attaccante dell’Arsenal: Gabriel Jesus.

L’ACCOSTAMENTO DI GABRIEL JESUS AL NAPOLI. L’ATTACCANTE DELL’ARSENAL E’ IN USCITA E SU DI LUI SONO FORTI ANCHE I CLUB DELL’ARABIA

Qualche mese fa, dall’Inghilterra è rimbalzata la notizia di un possibile interessamento del club partenopeo per il fuoriclasse dell’Arsenal Gabriel Jesus. Quest’ultimo, dopo anni non al top, sta ritornando a livelli importanti e per acquistarlo serviranno non meno di 65-80 milioni di euro, ovvero la sua valutazione massima secondo il portale Transfermark.it. In ogni caso l’intenzione del Napoli è puntare su Lukaku sia per il presente che per il futuro.