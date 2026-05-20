Il futuro della panchina del Napoli continua a far discutere e, mentre il destino di Antonio Conte appare segnato, iniziano già a circolare i primi nomi per la possibile successione. In cima alla lista del presidente Aurelio De Laurentiis ci sarebbe ancora Maurizio Sarri, profilo che rappresenterebbe un ritorno romantico ma anche tecnico, capace di riaccendere entusiasmo e identità dopo l’era Conte.

Attenzione però anche alla posizione del direttore sportivo Giovanni Manna, che potrebbe spingere per un nome diverso: Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal portale AreaNapoli.it, infatti, con il tecnico livornese la scorsa stagione ci sarebbero già stati contatti importanti, al punto che sarebbe stato firmato persino un precontratto poi rimasto congelato dopo la conferma di Conte.

Non solo: sempre secondo le indiscrezioni, Manna avrebbe già lavorato in passato per costruire una rosa adatta alle idee di Allegri. Due nomi su tutti sarebbero stati individuati proprio per il tecnico ex Juventus: Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. nel nuovo progetto tecnico.

La sensazione è che De Laurentiis voglia prendersi ancora qualche giorno prima di decidere definitivamente il futuro della panchina. Da una parte c’è la suggestione Sarri, simbolo di continuità emotiva con il passato, dall’altra la proposta di Manna che porterebbe ad Allegri, allenatore esperto e abituato a vincere legato però al Milan.