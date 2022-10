Napoli, non solo Meret e Zerbin: rinnovo in vista per altri 6 azzurri

La sessione di calcio mercato che si è da poco conclusa è stata molto fitta per il Napoli in uscita ma le entrate hanno saputo ben compensare la partenza di big azzurri come Insigne, Mertens e Koulibaly.

La squadra, infatti, sembra aver trovato un ottimo equilibrio che le sta permettendo di ottenere ottimi risultati sia in Serie A che in campo internazionale. Merito non solo delle importanti intuizioni del ds Giuntoli, si pensi al colpo Kvara oppure Kim Min-Jae, ma anche del mister Spalletti che ha lavorato per far si che la squadra riuscisse a fare gruppo.

Di fatto, si è rivelata la strategia vincente che sta permettendo agli azzurri di consolidare la propria posizione in classifica non solo in campionato ma anche in Europa. In questo clima di vittorie e festeggiamenti il Napoli continua a lavorare per il futuro ed ha già sottoscritto il rinnovo di Meret e Zerbin.

RINNOVI IN VISTA

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’edizione odierna de Il Mattino, però, sembra che in vista ci siano altri rinnovi. La dirigenza azzurra, infatti, è al lavoro per sottoscrivere le firme di Anguissa, Rrhamani, Lobotka e Di Lorenzo.

Restano da consolidare le posizioni di Politano e Lozano, entrambi in scadenza nel 2024 ma il loro futuro sembra restare sempre nella direzione azzurra.