Napoli, non solo Milik: altri due calciatori rischiano la tribuna fino a fine anno

La dirigenza partenopea ha condotto l’ultimo mercato estivo in modo impeccabile. Con soli due acquisti, infatti, Aurelio De Laurentiis ha migliorato la rosa, senza dimenticare anche gli acquisti di gennaio messi a segno da parte della dirigenza azzurra.

Sul lato acquisti, quindi, non si può rimproverare nulla alla società campana. Sul fronte cessioni, invece, la situazione è preoccupante. Nonostante il contratto in scadenza il prossimo giugno, infatti, Aurelio De Laurentiis non è riuscito a vendere tre calciatori: Arek Milik, Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic.

Tutti e tre hanno infatti il contratto in scadenza a giugno 2021 e attualmente non hanno rinnovato con la società partenopea.

Aurelio De Laurentiis, con loro, è stato molto chiaro. Nel caso in cui non firmassero il contratto in tempi rapidi, rischiano la tribuna fino a fine anno.

Si tratta di una situazione che sta già vivendo Arek Milik. L’attaccante polacco è ormai un ex giocatore del Napoli nonostante ancora 9 mesi di contratto. Il giocatore ha infatti rifiutato tutte le offerte ed è rimasto in azzurro pur conoscendo la situazione poco felice.