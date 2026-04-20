Napoli, non solo nomi forti: una suggestione in caso di addio di Antonio Conte?

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Antonio Conte, chiamato a sciogliere il nodo tra la prosecuzione della sua avventura con il Napoli e la suggestiva ipotesi di un ritorno in Nazionale italiana. Un bivio delicato, che coinvolge ambizioni personali, prospettive tecniche e la volontà del club azzurro di dare continuità a un progetto iniziato con grandi aspettative.

Nel caso in cui Conte decidesse di accettare la sfida azzurra della Nazionale, il Napoli si troverebbe costretto a guardarsi intorno. I nomi accostati alla panchina partenopea sono già numerosi, tra profili di esperienza internazionale e allenatori emergenti pronti al salto di qualità. Aurelio De Laurentiis, come spesso accaduto in passato, potrebbe sorprendere tutti con una scelta non scontata.

Tra le ipotesi più curiose, e per certi versi affascinanti, spunta anche quella di Fabio Pecchia. Ex calciatore del Napoli, Pecchia conosce bene l’ambiente e ha costruito negli anni un percorso da allenatore fatto di studio, lavoro e risultati, spesso lontano dai riflettori. Il suo profilo rappresenterebbe una scelta di rottura rispetto ai “nomi forti”.

A rendere questa candidatura ancora più interessante è il giudizio di Rafa Benitez, che in passato ha sempre parlato di Pecchia come di un tecnico dal grande potenziale. L’ex allenatore azzurro lo considera pronto per una panchina importante e lo consiglierebbe senza esitazioni: “È molto bravo, sono io ad imparare da lui”, dichiarò.