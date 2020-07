Napoli, non solo Osimhen: ADL lavora ad un altro grande acquisto

Dopo la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione ai gironi di Europa League, l’attenzione, in casa Napoli, è tutta sul calciomercato. Nonostante ciò, Rino Gattuso non vuole che la testa sia altrove nei calciatori, soprattutto perché ad agosto inizierà la Champions League.

La dirigenza partenopea, intanto, ha già iniziato a programmare il futuro, con i primi due colpi già ufficializzati durante il mercato di gennaio, Rrhamani e Petagna. Ora, il presidente azzurro sta definendo altri acquisti, con Victor Osimhen che sarebbe ad un passo dal vestire la maglia del Napoli.

Oltre l’attaccante del Lille, però, la società sarebbe avanti anche per un’altra trattativa, quella per Jeremie Boga.

L’attaccante del Sassuolo, infatti, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe accettato di trasferirsi al Napoli e proseguire la sua carriera in azzurro. Boga sarebbe il sostituto di José Maria Callejon, anche se il calciatore agirebbe su tutti i due fronti laterali del campo.

Per acquistare il talento del Sassuolo ed ex attaccante del Chelsea, il Napoli è pronto ad investire una cifra importante: 25 milioni di euro + 5 milioni di bonus. Una cifra che al momento non soddisfa pienamente la proprietà del Sassuolo, la quale valuta il suo fuoriclasse almeno 40 milioni di euro. Tuttavia, entrambe le società hanno voglia di chiudere e ciò potrebbe portare un incontro in tempi rapidi su una cifra che accontenti sia il Napoli che il Sassuolo.