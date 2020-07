Napoli, non solo Osimhen: altri due grandi colpi nel mirino per un totale di 105 milioni di euro

Il calciomercato del Napoli è entrato nel vivo. Nonostante la stagione sia ancora aperta, la società partenopea è ormai sicura del suo futuro con la vittoria della Coppa Italia e, il prossimo anno, giocherà comunque in Europa League. Per questo, si sta già programmando il futuro.

Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis hanno stilato una lista di nomi per rinforzare la squadra. Interventi più costosi ci saranno in attacco, con il presidente partenopeo che già acquistando Victor Osimhen, calciatore del Lille, per una cifra tra i 45 e i 50 milioni di euro.

Un affare importante che, in caso di conclusione, porterebbe Osimhen a diventare il calciatore più costoso di sempre della storia della SSC Napoli.

Dalla Francia, inoltre, anticipano che gli affari tra Lille e Napoli potrebbero non concludersi qui. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Aurelio De Laurentiis sarebbe in trattativa avanzata anche per il difensore Gabriel, un affare da 25 milioni di euro.

E, non è finita qui. La società partenopea, infatti, sta trattando anche il trasferimento in azzurro di un sostituto di Callejon. Due sono i nomi: Boga e Under. Entrambi sono valutati 30 milioni dalle rispettive società e a Napoli ne arriverà soltanto uno. Con gli acquisti di Osimhen, Gabriel ed uno tra Boga ed Under, quindi, il Napoli è pronto a spendere i primi 105 milioni di euro. Parte di tali milioni dovrebbero derivare da cessioni importanti, quali Kalidou Koulibaly, Arek Milik ed Allan.