Napoli, non solo Osimhen: in estate altri 60 milioni di euro dalla cessione di tre calciatori

Nel suo editoriale sul portale NapoliMagazine.com, il giornalista Emanuele Cammaroto scrive del Napoli e del prossimo mercato estivo. In particolare, si è soffermato sulle possibili cessioni che potrebbero fruttare al club partenopeo una cifra importante e di circa 60 milioni di euro.

Ecco i principali punti evidenziati: “I soldi di Osimhen arriveranno e il Napoli vuole chiudere la sua partenza entro giugno, per andare ad aggiungere i 75 milioni del nigeriano a quelli già incassati con Kvara. Via anche Raspadori che il Napoli vuole cedere per 30 milioni (difficile, più plausibile che possa arrivare un’offerta da 20-25 max), Ngonge e Simeone valutati entrambi circa 15 milioni. Davanti l’idea, anzi l’obbligo, è quella di portare a casa un attaccante e un esterno di prima fascia”.

Il club partenopeo avrà quindi un tesoretto da investire la prossima estate per via della cessione di Victor Osimhen, il quale è conteso tra due club della Premier League: Manchester United ed Arsenal.

NAPOLI, 75 MILIONI IN ARRIVO PER VICTOR OSIMHEN: DUE SQUADRE INGLESI INTERESSATE AD ACQUISTARE LE PRESTAZIONI SPORTIVE DELL’ATTACCANTE NAPOLETANO

“I Red Devils spingono per chiudere l’affare ma ora cominciano a farsi avanti in modo concreto i Gunners che in estate vogliono regalare un grande attaccante ad Arteta. Lautaro è il sogno dell’Arsenal ma l’Inter chiede 150 milioni, decisamente più alla portata Osimhen che ha una clausola da 75 milioni. Tutto dipenderà anche dall’ingaggio che verrà offerto al giocatore che chiederebbe non meno di 12 milioni”, riporta Cammaroto per NapoliMagazine.com