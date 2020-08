Napoli, non solo prima squadra: acquistati tre giovani calciatori

Il calciomercato non è ancora aperto, tuttavia è necessario avviare le trattative già durante questo periodo di agosto per evitare di rimanere a mani vuote a Settembre. In particolare, il Napoli si è mosso in anticipo annunciando un grande acquisto, l’attaccante del Lille Victor Osimhen.

Ora, la dirigenza azzurra è impegnata per definire altre trattative non solo per la prima squadra, ma anche per le rose Primavera.

Secondo quanto appreso dall’edizione de Il Mattino, il responsabile del settore giovanile azzurro, Gianluca Grava, ha chiuso tre importanti operazioni dal San Sebastiano, acquistando il difensore Manuel Scarpato, il centrocampista Francesco Cinquegrana e l’attaccante Francesco Pio Attanasio.

Si tratta di ragazzi di classe 2005 e 2006 dalle grandi prospettive che, attualmente, andranno a rinforzare le rose Primavera della società.

Oltre alla prima squadra, quindi, il Napoli sta pensando anche alla Primavera e ai potenziali fenomeni del futuro. Si tratta di acquisti che il club azzurro ha strappato ad altre società importanti che, rispetto al Napoli, hanno anche strutture più attrezzate per far crescere i giovani.