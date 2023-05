Napoli, non solo Spalletti: con l’allenatore lascia anche il DS Cristiano Giuntoli

Dopo la conquista dello Scudetto, in casa Napoli è tempo di valutazioni. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ormai annunciato l’addio di Luciano Spalletti, il quale si prenderà un anno sabbatico dopo il grande successo raggiunto quest’anno. Oltre al mister azzurro, però, dirà addio un’altra figura di spicco della società: Cristiano Giuntoli.

Il ds azzurro ha infatti chiesto al presidente la possibilità di andare via con un anno di anticipo per approdare alla Juventus. Per il momento la richiesta è stata rifiutata, ma De Laurentiis non ha mai trattenuto nessuno con la forza. Per questo motivo tra i due sono in corso colloqui per trovare un accordo ma, in ogni caso, il direttore sportivo cambierà nelle prossime settimane.