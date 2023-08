Napoli, non solo una botta per Kvara: trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro

Non arrivano buone notizie dall’infermeria della SSC Napoli. Dopo i vari stop, nell’amichevole di ieri c’è stata grande apprensione per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, il quale è rimasto per diversi minuti sul rettangolo verde di gioco per colpa di una botta al ginocchio.

Inizialmente si pensava che fosse solo un duro colpo, tanto che il giocatore ha poi giocato l’intera partita. Da un’analisi più approfondita al termine del match, però, è emerso un trauma contusivo-distorsivio al ginocchio sinistro del calciatore, così come riportato da SKY. Il giocatore, ora, sicuramente salterà la prossima amichevole in programma a Castel di Sangro e le sue condizioni saranno valutate anche nei prossimi giorni. La preoccupazione è per la prima gara di campionato che si disputerà il 19 agosto alle 18.30 in casa del Frosinone. In caso di eventuale stop, già pronto Elif Elmas, il quale prenderebbe il posto del georgiano.