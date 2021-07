Napoli, non tramonta la pista Koopmeiners: la situazione

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli sarebbe ancora in corsa per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Teun Koopmeiners, centrocampista centrale dell‘AZ Alkmaar. Il calciatore fino a pochi giorni fa sembrava vicinissimo all’Atalanta, con la quale era praticamente tutto fatto.

Ora invece la trattativa con il club bergamasco si è arenata, entrando in un’importante fase di stallo. Ecco allora che il Napoli vorrebbe approfittarne ed inserirsi con prepotenza. Koopmeiners infatti è un pupillo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il quale da tempo lo ha piazzato nella lista dei centrocampisti centrali interessanti.

Il classe ’97 olandese sarebbe perfetto per il centrocampo a 2 che Luciano Spalletti ha in mente per il suo nuovo Napoli, essendo molto abile sia in fase di costruzione che nel ruolo di schermo davanti alla difesa. Insomma, un centrocampista moderno e duttile.

Ancora presto per parlare di cifre, per acquistare il cartellino di Teun Koopmeiners però ci sarà bisogno più o meno di 20 milioni di euro, da versare nelle casse dell’AZ Alkmaar. Un affare importante, per un prospetto però che nell’immediato futuro potrebbe rendere da top player.

Da capire comunque in casa Napoli rimane il destino di Fabian Ruiz. Koopmeiners infatti non appare il sostituto naturale di Bakayoko, ma potrebbe rappresentare la naturale alternativa al centrocampista spagnolo.