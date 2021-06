Napoli, non tramonta la pista Mandava: possibile colpo low cost

La ricerca di un esterno mancino sta tenendo impegnato da tempo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La rosa del Napoli infatti, in quella porzione di campo, è sembrata molto carente nelle ultime stagioni. Faouzi Ghoulam non riesce a dimostrare continuità fisica ed atletica a causa dei numerosissimi infortuni, Mario Rui non sembra adatto a giocare sempre titolare tutte le partite ed infine Hysaj ha da poco salutato la squadra, svincolandosi a parametro zero.

Ora, con l’approdo di Luciano Spalletti, i tempi sembrano maturi per l’arrivo di un terzino sinistro di livello. Il sogno resta Emerson Palmieri, il quale è già stato allenato dal tecnico toscano ed ha già espresso il suo gradimento per la destinazione partenopea.

Trattare con il Chelsea e soddisfare le alte richieste di ingaggio del calciatore non pare però facile. Ecco allora che il Napoli continua a guardarsi intorno, al fine di cautelarsi con qualche alternativa, magari low cost.

Tra queste, come riportato nelle ultime ore dal Corriere dello Sport, rimane ancora viva la pista che porta a Reinildo Mandava. Il Napoli ha intensificato i contatti con il Lille, mettendo però in chiaro con la squadra francese che l’eventuale accordo non potrà superare i 7 milioni di euro per il cartellino del calciatore.

Insomma, l’affare potrebbe andare in porto ma solo alle condizioni del Napoli, che ritiene Mandava un calciatore non più giovanissimo e quindi adatto a rappresentare un buon colpo low cost. Appare chiaro che le preferenze al momento sono altre, ma intanto Giuntoli sta preparando vari piani di riserva.