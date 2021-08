Napoli, non tramonta la pista Olivera del Getafe: possibile prestito con diritto di riscatto

Luciano Spalletti continua a dire che l’organico del Napoli va benissimo così, essendo forte e completo in ogni reparto. La realtà dei fatti però dice altro: ci sono zone del campo in cui la dirigenza azzurra farebbe bene ad intervenire. Su tutti, la rosa partenopea necessità di un terzino sinistro e di un centrocampista centrale.

L’arrivo di Juan Jesus ha rallentato un poco le ricerche per l’acquisto del difensore mancino, che però non si sono interrotte del tutto. Ecco allora che, come scrive Il Mattino, la dirigenza azzurra non ha perso di vista la pista che porta a Olivera del Getafe.

Il laterale mancino, classe ’97, è stato nuovamente proposto dal suo entourage al Napoli. A favorire la trattativa infatti vi è il recente acquisto di Jakub Jankto, ex Sampdoria, da parte del club spagnolo. Uno spazio ridotto dunque in terra iberica, che spinge il laterale mancino a migrare verso altri lidi.

Trovare l’accordo tra Napoli e Olivera non dovrebbe essere problematico, anzi. Maggiori ostacoli però verranno incontrati nella trattativa tra i due club. La dirigenza partenopea, per ovvie ragioni economiche, punta ad un affare low cost. Il Getafe dall’altro canto vorrebbe ben 10 milioni di euro per il suo tesserato.

Una distanza importante che potrebbe essere risolta in un unico modo: prestito con diritto di riscatto. Con tale operazione il Napoli si permetterebbe di acquistare il giocatore per poi eventualmente pagarlo in seguito. Ovviamente questa ipotesi non scalda il Getafe, che però potrebbe essere pressato dalla volontà di Olivera stesso.