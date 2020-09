Napoli, non tramonta la pista Ricci dell’Empoli: ipotesi di acquisto in prestito

Samuele Ricci, giovane centrocampista centrale dell’Empoli, è un nome che nella prima parte di questa sessione estiva di calciomercato è stato spesso accostato al Napoli. La pista poi si è sempre più raffreddata con il passare del tempo, chissà però che non posso infiammarsi d’improvviso.

Al Napoli continua a mancare un centrocampista centrale e nelle ultime ore, come riportato anche dalla redazione di Sky Sport, la dirigenza azzurra starebbe pensando di prendere un giovane in prestito.

Ecco allora che questa volontà potrebbe proprio concretizzarsi nel nome di Samuele Ricci. Alle iniziali richieste di acquisto a titolo definitivo da parte del Napoli, l’Empoli aveva sempre risposto in maniera decisamente negativa. Bisogna ora capire quale sarà la reazione della squadra toscana all’ipotesi di trasferimento temporaneo.

L’idea comunque appare di difficile attuazione, soprattutto perché Ricci troverebbe molto poco spazio tra le fila del Napoli. Per il giovane centrocampista sarebbe quindi un anno da riserva, in cui risulterà molto difficile racimolare un numero sufficiente di minuti giocati.

Tale situazione è ovviamente molto deleteria per un giovane prospetto, il quale vedrebbe arrestare la sua crescita personale. L’unico spiraglio è dato dalla voglia di Ricci di misurarsi in palcoscenici importanti, anche se in prestito e per una sola stagione.