Napoli, non tramonta la pista Vecino: possibili novità all’orizzonte

Se si pensa a un pallino della dirigenza azzurra per quanto riguarda il centrocampo, uno dei primi nomi che vengono in mente è sicuramente quello di Matias Vecino. Accostato al Napoli da oramai due anni, con l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina partenopea i tempi per un cambio di squadra potrebbero ormai essere maturi.

Spalletti, avendo già allenatore l’uruguaiano nella sua esperienza all’Inter, conosce molto bene il calciatore e ci metterebbe pochissimo ad integrarlo nel suo nuovo Napoli che sta pian piano prendendo forma.

Dall’altro lato però, come scritto in queste ore dalla Gazzetta dello Sport, vi è l’Inter di Simone Inzaghi che reputa Vecino incedibile. Da poco arrivato sulla panchina nerazzurra, il tecnico ex Lazio ha ribaltato le gerarchie del centrocampo, piazzando il centrocampista uruguaiano appena dopo i titolarissimi.

La sensazione comunque è che tra un po’ di tempo, circa un mesetto, Vecino non risulterà più incedibile, anzi. Questo il Napoli lo sa bene e sta alla finestra ad aspettare l’occasione buona per mettere le mani sul pupillo di Aurelio De Laurentiis.

In quel di Napoli Matias Vecino sarebbe perfetto come mediano nel centrocampo a due del 4-2-3-1. Qualità e soprattutto interdizione per sostituire Bakayoko, rientrato al Chelsea dopo l’esperienza in prestito, e Diego Demme, infortunatosi al ginocchio nella scorsa amichevole estiva.