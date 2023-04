Napoli, non verranno riscattati due giocatori

Il Napoli sarebbe intenzionato a non riscattare i cartellini di Tanguy Ndombele e Bartosz Bereszynski. I due calciatori faranno ritorno alle rispettive società di appartenenza

Il Napoli in estate vedrà l’addio di due calciatori che, con molta probabilità, non verranno riscattati. Si tratta di Tanguy Ndombele e Bartosz Bereszynski. I due calciatori sono attualmente in prestito rispettivamente da Tottenham e Sampdoria, ma non sembra ci sia la voglia degli azzurri di esercitare i rispettivi riscatti.

I calciatori in questione potrebbero, però, finire per essere ceduti in estate specialmente dalla Sampdoria che potrebbe sfruttare il cartellino del polacco per raccimolare qualche soldo. Infatti, i blucerchiati sembrano vicinissimi alla retrocessione in Serie B e servirà smaltire i cartellini di tanti giocatori.

Addii quasi sicuri, ma Ndombele…

A parlare degli azzurri, qualche settimana fa, è stato Tanguy Ndombele. Ecco cosa ha detto: “Napoli?. Sapevo solo che c’era un fervore speciale, un po’ come a Marsiglia. Era più o meno tutto quello che avevo sentito. Il contrasto Sud contro il Nord, un po’ “noi contro il resto del paese”, l’ho capito quando sono arrivato. Mi è stato anche detto che giocare a Napoli era una cosa buona, ma che poteva diventare rapidamente complicato. Qui, quando si vince, va abbastanza bene, ma quando i risultati non ci sono… Beh, finora, non possiamo lamentarci. Onestamente, non avevo mai sperimentato una tale atmosfera. A Napoli, quando esci per strada, vai in un ristorante o vai a fare una passeggiata, la gente ti salta addosso. È impossibile camminare tranquillamente. Non c’è anonimato qui. Fa parte del contesto, ma ero abituato a universi più posati. Sono una persona a cui piace passare inosservata, stare in un posto e non essere riconosciuta”.