Napoli, notizie positive dall’infermeria: Zambo Anguissa torna per il recupero contro il Parma?

Il Napoli intravede una luce importante in mezzo al campo: Zambo Anguissa potrebbe tornare a disposizione prima del previsto. Il centrocampista camerunense, fermo nelle ultime settimane a causa di un infortunio, sta accelerando i tempi di recupero e punta con decisione alla partita di recupero contro il Parma, in programma il 14 gennaio 2026.

Una notizia che fa sorridere Antonio Conte, soprattutto per il momento in cui potrebbe concretizzarsi il rientro. Ritrovare Anguissa significherebbe restituire equilibrio, fisicità e qualità a un centrocampo che, in sua assenza, ha dovuto adattarsi e cambiare pelle.

Lo staff medico del Napoli mantiene comprensibilmente un profilo prudente, ma le sensazioni sono positive: la risposta del giocatore è incoraggiante e il percorso di recupero procede senza intoppi. Conte, che considera Anguissa un perno fondamentale del suo sistema di gioco, spera di poterlo almeno convocare per la sfida con il Parma, valutando poi un impiego graduale.

Il possibile ritorno del camerunense rappresenta molto più di una semplice alternativa in più: è un segnale di continuità tecnica e mentale per una squadra chiamata ad affrontare una fase decisiva della stagione. In vista della Supercoppa, Conte può sorridere sapendo che presto avrà uno dei suoi migliori calciatori.