Napoli, notte nera al Maradona: infortuni pesanti e rischio conseguenze sul campionato. Tifosi disfattisti: “Ora ci facciamo rimontare anche in Serie A”

La sconfitta contro il Milan non deve cancellare una stagione eccezionale della SSC Napoli. Gli uomini di Luciano Spalletti, nonostante la grande occasione, hanno portato per la prima volta nella storia il club azzurro ai quarti di UEFA Champions League ed ora si avviano a completare l’opera trionfando nel campionato italiano e portando a casa uno Scudetto che mancava dai tempi di Diego Armando Maradona.

La notizia peggiore, forse anche per via della delusione della sconfitta, sono i commenti presenti sul web da parte degli stessi tifosi azzurri. Chi prima tifava la squadra, ora sembra già aver cambiato pensiero, con molti che ormai considerano lo Scudetto poca roba. Mauro I. scrive: “Abbiamo buttato via un’occasione storica. Lo Scudetto non ci basta“, Paolo L. aggiunge: “Che squadra scarsa, vuoi vedere che ora si fanno rimontare anche in campionato“, “Che peccato, ma con una squadra così dove vogliamo andare?” conclude Giacomo L.

In ogni caso il Napoli dovrà impegnarsi al massimo in campionato fino alla matematica certezza. La partita con il Milan, infatti, rischia di avere importanti conseguenze mentali sui calciatori, i quali possono abbattersi. Inoltre, c’è anche da fare i conti con diversi infortuni quali Politano e Mario Rui.

In questo modo si rischia di buttare al vento un traguardo storico come lo Scudetto, con i festeggiamenti che potrebbero essersi conclusi stasera. I tifosi azzurri, dopo il sorteggio del Milan, credevano molto nella competizione europea ed ora la delusione è tanta che potrebbe ‘rovinare’ anche la vittoria del tricolore.