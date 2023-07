Napoli, nulla da fare per Milinkovic-Savic: cifre alte

Continua il grande mercato per il Napoli, molto attento alle offerte e talenti che si presentano. Il club azzurro è alla ricerca di un centrocampista, per questo avrebbe messo nel mirino Milinkovic-Savic. Il giocatore è in uscita dalla Lazio e con ogni probabilità lascerà il club senza rinnovare. Tuttavia, Lotito chiede una cifra troppo alta.

Concorrenza e cifre alte

Come aveva riferito il Corriere dello Sport, “Juventus, Napoli e Inter, in tempi diversi, si sono informate per Milinkovic, una risorsa per Sarri e un “problema” per la Lazio, come l’ha definito lo stesso tecnico, perché in scadenza e senza alcuna intenzione di prolungare il contratto nell’estate che conduce alla Champions. Di sicuro c’è il prezzo di uscita fissato da Lotito: 40 milioni e niente sconti”.

Questo sta a significare che il club bianconero dovrà prima cedere qualcuno e poi formulare un’offerta per il giocatore della Lazio. Anche l’Inter ha fatto un tentativo prima di prendere Frattesi, ma Lotito non vuole sentire ragioni.

Nonostante l’interesse del Napoli, secondo Sky Sport non sono arrivate altre offerte alla Lazio. Il club azzurro evidentemente è alla ricerca di un sostituto o di un’offerta irrinunciabile per Lotito.