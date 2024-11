Napoli, nuova beffa per Osimhen: non ci sono speranze per incassare la clausola maggiorata

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dovrà rassegnarsi ad incassare una cifra sempre più bassa per la cessione di Victor Osimhen. A farlo evidente è l’edizione de La Gazzetta dello Sport, la quale sottolinea che la dirigenza partenopea andrà incontro ad una nuova beffa vista la volontà del calciatore di restare in Turchia fino al termine della stagione.

“Carta canta, almeno così dovrebbe, e per chi vuole veramente acquistare un attaccante che non conosce la paura serviranno, eventualmente nella finestra del mercato di gennaio, 81 milioni di euro2.

“Ma Osimhen ha già rimosso qualsiasi possibilità e detto chiaro e tondo che dal Galatasaray – dove è finito in prestito gratuito a settembre e con ingaggio annuale di sei milioni di euro netto, reso noto dal club turco su X – non si muoverà: “Qui sono felice. Ho visto che grande famiglia è il club che si sta comportando benissimo. Sono soddisfatto della scelta e non intendo muovermi fino a giugno. Io resto qua fino alla fine della stagione”.

“E a quel punto, ulteriore taglio per la “rescissoria”: e agli amanti del centravanti saranno indispensabili 75 milioni (più spese accessorie) per chiuderla subito. Il “duecentino” di Adl, peccato, appartiene ad un’altra epoca, neanche poi così lontana, un gigantesco rimpianto per aver detto no, a luglio del 2023, al Psg che si era spinto sino a 130. Ahia, ripensandoci”.