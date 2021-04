Napoli, nuova fumata nera sul rinnovo di Insigne: l’accordo forse in estate

Il Napoli offre troppo poco per rinnovare il contratto di Lorenzo Insigne. I procuratori non hanno accettato ma si riservano di ritrovarsi ancora una volta con la società in estate.

Niente da fare per l’accordo sul contratto di Lorenzo Insigne. La società e l’entourage del giocatore continuano a non trovare il bandolo della matassa e ora il rischio di vederlo andare via dopo una vita a difendere i colori azzurri sembra davvero reale. Il Napoli proverà ancora a far valere le ragioni del cuore e del portafoglio ma la distanza rimane difficile da colmare. in ogni caso, se ne riparlerà ancora.

A lanciare l’indiscrezione è la redazione de “La Gazzetta dello Sport” che parla di un summit finito in un nulla di fatto tra la proprietà del club e i legali del capitano. Un incontro come tanti ce ne sono già stati in precedenza e che non si discosta da questi neppure per l’esito che resta alquanto deludente.

Napoli, l’offerta presentata agli agenti di Insigne non soddisfa per niente

Secondo la Gazzetta infatti “Il presidente avrebbe offerto al capitano un rinnovo di altri cinque anni, comprensivo del prossimo considerato che la scadenza è giugno 2022, con uno stipendio di 3,5 milioni a stagione più una serie di bonus che permetterebbero al capitano di raggiungere la cifra attuale che è di 4,5 milioni all’anno”. Cifre che però non hanno soddisfatto Insigne che, come capitano e uomo immagine del club mira a ben altra remunerazione.

Infatti, conclude la Gazzetta “L’offerta sarebbe stata rimandata al mittente da parte dell’entourage del giocatore. Così è stato deciso di rimandare tutto al termine del campionato”.

Se ne riparlerà, dunque in estate e a bocce ferme, quando il Napoli conoscerà il proprio destino nella rincorsa ad un posto in Europa e magari anche il nome del nuovo tecnico. L’obiettivo rimane comunque quello di blindare Lorenzo “il Magnifico”, anche perché all’orizzonte si erge già fortissima la presenza del Milan che, secondo alcuni rumor , sarebbe già pronto ad offrire uno stipendio ben oltre i 7 milioni di euro.